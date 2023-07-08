美近半自來水含致癌物

積聚環境人體不易降解 城市風險最大 美媒周四報道，美國地質勘探局（USGS）早前檢測全美700多個住宅、企業和飲用水處理廠的自來水樣本，結果發現近半數自來水樣本含有多氟烷基物質（PFAS）。由於PFAS在環境和人體內不易降解，因此也被稱為「永久化學物質」。

抽查全國多地 揭32種 USGS研究測試了2016年至2021年間、從全國716個地點（包括269個私人水井和447個公共供水）採集的樣本，發現了32種PFAS。美國公共供水受環境保護局（EPA）監管，私人水井則不受監管。惟USGS發現，私人水井和公共自來水樣本中的PFAS暴露程度並沒差異，形容令人非常驚訝。

研究發現，約70%城市地區或已知有PFAS污染史的地區，均檢測到PFAS；而農村地區檢測到PFAS的比例僅為8%，意味城市面臨PFAS污染的風險遠高於農村地區。此外，PFAS在大平原、五大湖、東海岸以及加州中部和南部更為普遍地存在。

PFAS廣用清潔品油漆 PFAS是一系列合成有機氟化物的總稱，這些物質耐油、耐水和耐熱，因此被廣泛用於不粘鍋、清潔產品及油漆。美國疾病控制及預防中心（CDC）數據顯示，接觸高濃度的PFAS會擾亂激素及肝臟功能，並增加患腎癌或睾丸癌的風險，另外會損害孕婦健康，而且非全部類型都能檢測出來。

另外，研究檢測到其他常見的化合物包括全氟丁基磺酸（PFBS）、全氟己烷磺酸（PFHxS）和全氟辛烷酸（PFOA）。2002年以來，美國人血液中的全氟和多氟烷基物質水平有所下降，因當時美國的全氟辛烷酸（PFOA）和全氟辛烷磺酸（PFOS）的生產和使用量不斷下降。但即使相隔20年後，大多數美國人的血液中仍有可檢測到的濃度。本報綜合報道