美稱伊朗在波斯灣強扣押商船

【本報綜合報道】美國海軍第5艦隊周四表示，伊朗革命衞隊當天在波斯灣國際海域強行扣押一艘商船，相信涉事船隻從事走私活動。前一天，美軍聲稱阻止伊朗海軍在阿曼灣扣押兩艘油輪，伊朗政府回應指是根據法庭命令，扣押其中一艘油輪。

英方指常截懷疑走私船 美國海軍第5艦隊指監視情況，但認為目前不需要作出進一步回應，會保持警惕和準備好保護合法海上交通在中東關鍵水域的航行權利。英國海事安全公司Ambrey表示，留意到伊朗革命衞隊試圖在沙特阿拉伯港口城市達曼東北約110公里海域，強行扣押一艘坦桑尼亞註冊的小型油輪，而伊朗經常攔截懷疑從事石油走私的船隻。

伊朗國營傳媒引述該國搜救官員報道，一艘伊朗船隻與油輪Richmond Voyager號相撞並導致船上5人受傷，因此伊朗海軍出動一艘輕型護衞艦扣押涉事油輪。由於油輪拒絕停下及接受伊朗海軍人員登船，該艘伊朗軍艦於是向油輪開火。根據美國海軍的說法，當美國神盾驅逐艦麥克福爾號接報到場後，開火的伊朗海軍艦艇離開。