美方指控俄軍機在敍連日攔截

【本報綜合報道】美國空軍中央司令部一連兩天指控俄羅斯戰機，在敍利亞北部上空對美方無人機作出「不安全」及「不專業」的行為，近距離施放多枚照明彈。俄羅斯國防部反駁，美軍無人機發出信號瞄準俄軍戰機，自動觸發後者的防禦系統。

美國空軍中央司令部表示，最新一宗美俄軍機對峙事件當地時間周四早上9時半發生，一架美軍MQ9無人機當時執行打擊回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）的行動，俄羅斯一架蘇34戰鬥轟炸機及一架蘇35戰機「危險地」飛近。根據美國國防部發布的影片，兩架俄軍飛機前後夾擊美軍無人機，其中一架俄軍飛機從後飛越美軍無人機期間施放多枚照明彈。

稱施放照明彈 俄反駁 美國空軍中央司令部稱，俄方危害所有涉事軍機的安全，呼籲俄羅斯駐敍部隊停止作出鹵莽行為，遵守外界預期專業空軍應有的行為標準。

俄羅斯國防部旗下敍利亞衝突各方調解中心周四表示，俄軍飛行員報告指涉事美國無人機的電子火力導引系統發出信號瞄准他們，俄方戰機自動啟動防禦系統。法國空天軍周四表示，旗下兩架疾風戰機當天在伊拉克和敍利亞邊境上空附近執行任務，一架俄軍蘇35戰機進行「非專業互動」，法軍戰機進行機動避免發生事故風險。