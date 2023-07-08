暗示以軍專殺年輕巴人 BBC提問不當致歉

【本報綜合報道】英國廣播公司（BBC）再陷報道偏頗爭議，一名新聞節目主播近日談論以色列對巴勒斯坦城市杰寧的軍事行動時，在提問暗示以色列軍隊目的是殺害青年。BBC周三道歉承認措詞不當，但稱一直以公正和有力方式報道杰寧事件。

探討杰寧軍事行動 BBC新聞節目主播加吉爾（Anjana Gadgil）周二晚間與以色列前總理貝內特對談，她問及杰寧的青年傷亡情況，說：「以色列軍方稱這是一次『軍事行動』，但我們現在知道青年正被殺害，其中4人不足18歲。這是軍方目的嗎？殺害16歲至18歲的人？」貝內特當時反駁：「恰恰相反，11名死者都是武裝分子。事實是有年輕恐怖分子決定武裝自己是他們的責任。」他補充，所以巴勒斯坦死者都是恐怖分子。

報道播出後，猶太社區團體指摘BBC偏頗和表現出反以色列的偏見。BBC發言人其後回覆英國《猶太紀事報》，指它收到關於採訪貝內特的意見和投訴，涉及有關杰寧難民營年輕人死亡的具體採訪問題。發言人稱：「雖然這是在採訪中要探討的一個合理主題，但我們感到抱歉的是，在發問時語言措詞不當，而且不合適。」