拉美及加勒比國家 料拒撐烏

【本報綜合報道】拉美及加勒比國家共同體33個國家的領袖本月17日至18日在比利時布魯塞爾與歐盟舉行峰會，流出的聯合宣言草案顯示，拉美及加勒比國家共同體拒絕支持烏克蘭，並要求歐洲就奴隸制賠償；烏克蘭總統澤連斯基將不獲邀出席。

歐洲傳媒於周四報道，歐盟上月向拉美及加勒比國家共同體發出聯合宣言建議草案，包括數個關於支持烏克蘭的段落，提及聯合國大會決議。拉美及加勒比國家共同體於周二傳回長達21頁的修改版本，只提出歐盟和拉美及加勒比國家共同體將共同「倡導以和平方式，認真和建設性地解決歐洲目前衝突」。歐盟形容，修改後的宣言「刪除關於烏克蘭的一切」。

歐盟大使商草案讓步 歐盟大使預計周五開會討論拉美及加勒比國家共同體版本的宣言草案，以決定歐盟會否就草案言詞妥協。歐盟外交官指，必須考慮到峰會或在沒有任何聯合聲明下結束。拉美外交官強調該地區擁有自己的議程，例如社會經濟發展、環境保護和南方共同市場國家貿易協議，不應該只是歐洲呼籲拉美國家支持歐洲與烏克蘭的鬥爭。