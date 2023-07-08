俄導彈襲世遺地區10死 聯國教科文組織譴責

【本報綜合報道】烏克蘭西部城市利沃夫周四遭俄羅斯導彈轟炸，當地一幢住宅大廈被擊中，截至周五的死亡人數上升至10人，另有42人受傷。聯合國教科文組織譴責俄羅斯，指俄方導彈擊中的住宅大廈，位於世界文化遺產利沃夫舊城的緩衝區，這是俄烏戰爭去年2月24日爆發以來，受《世界遺產公約》保護的地區首次遇襲。

住宅大廈遭殃 烏克蘭空軍表示，俄羅斯海軍水面艦艇及潛艇周四發射10枚熾熱巡航導彈，烏克蘭防空部隊擊落其中7枚，但餘下3枚擊中利沃夫平民目標，揚言俄軍罪犯必定將受到懲罰。利沃夫緊急部門表示，中彈的住宅大廈有64人疏散，上址60戶民居受到嚴重破壞，同時另有35幢大樓及50輛汽車在導彈轟炸期間損毀。利沃夫所在的利沃夫州接壤波蘭及遠離戰爭前線，通常不是俄羅斯空襲目標，但當地基礎建設零星遇襲。

利沃夫市長薩多維形容，今次是俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，當地民用基礎建設遭受的最大規模襲擊。總統澤連斯基在社交網表示，烏軍必定對敵人作出強烈回應。