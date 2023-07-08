保國總統反軍援 澤連斯基面斥

【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基周四應保加利亞總理登科夫之邀前往該國訪問一天，雙方同意加強兩國防務合作及商討對烏軍援等議題。惟澤連斯基與保加利亞總統拉德夫會面時，澤連斯基抨擊對方反對向烏提供武器抗俄，場面極不愉快。

保國支持烏入北約 澤連斯基與登科夫會面後舉行聯合記者會，澤連斯基表示，雙方討論保加利亞對烏的軍事援助，同意在防務領域開展更積極的合作，烏方並邀請保加利亞參與烏克蘭的重建。此外，雙方簽署宣言支持烏克蘭加入西方組織，特別是北約和歐盟，保加利亞亦成為第22個支持烏克蘭加入北約的國家。

澤連斯基之後與拉德夫舉行會面，拉德夫重申反對向烏提供武器的立場，表示愈來愈多的武器都不能夠解決俄烏戰爭。澤連斯基略帶輕蔑地回應：「上帝保佑你不要發生甚麼悲劇，你應該在我的立場看。如果有着共同價值觀的人不施援，你會怎麼做？你會說：『普京（俄羅斯總統），請搶奪保加利亞領土』嗎？」

澤連斯基無視拉德夫提出的外交解決方案，強調俄羅斯向烏克蘭發動戰爭而非衝突；又指登科夫政府與拉德夫持相反態度，對烏提供武器是正確。拉德夫最終表示有一個提案，但要求傳媒離開後向澤連斯基說明。澤斯連基同日轉抵捷克，與捷克總統帕維爾會面後表示，下周的北約峰會應該就烏克蘭加入北約一事發出明確信號。