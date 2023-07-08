瑞典盼入北約 仍未說服土耳其

瑞典外長比爾斯特羅姆、土耳其外長菲丹、北約秘書長斯托爾滕貝格參與會議，瑞典一方認為已經滿足土耳其的要求，包括引進新法把恐怖組織成員列為不合法。惟菲丹在會後表示，瑞典要把法例附諸實踐。斯托爾滕貝格認為瑞典已經滿足對土耳其的承諾，他指在北約峰會前夕，下周一在立陶宛維爾紐斯與土耳其總統埃爾多安和瑞典首相克里斯特森開會，彌合雙方的分歧，以期下周二峰會舉行前達成共識。

美拒撐 英防相難競逐北約秘書長

另一方面，英國傳媒周三報道，英國國防大臣華禮仕因美國拒絕支持而無法競逐北約秘書長，背後原因與美方不滿英方在沒有事先詢問下，自行與荷蘭組成國際聯盟，協助烏克蘭取得美製F16戰機及提供訓練有關。早前也有報道指，擁有愛爾蘭血統的拜登或許不滿華禮仕，曾經在北愛爾蘭問題期間服役英軍並派駐當地；北愛爾蘭問題是指上世紀60年代至90年代的宗派暴力衝突，英軍出兵恢復秩序。