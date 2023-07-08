傳美前官員俄外長 秘談終戰

【本報綜合報道】美國傳媒周四引述消息報道，為了奠下結束俄烏戰爭的基礎，美國多名前國家安全官員今年多次透過「第二軌道外交」的非官方渠道，與俄羅斯外交部長拉夫羅夫及多名相信接近克里姆林宮的人士秘密接觸。俄羅斯外交部回應時指這是虛假報道，英國傳媒指拜登政府沒有批准前美方官員與俄方官員秘密會談。

美國傳媒指美國前外交官、智庫外交關係協會主席哈斯（Richard Haass）今年4月聯同多名前白宮及國務院官員在紐約與拉夫羅夫見面，展開「第二軌道外交」，話題包括討論俄方如何處理所得的烏克蘭領土，並尋找一條美俄雙方容許的外交出路。此外，至少一名前美國官員曾經前往俄羅斯，與俄方討論涉及俄烏戰爭的議題。

消息人士強調，會談是在拜登政府知情而非指示下進行，與拉夫羅夫會面的前美國官員，事後也向白宮國家安全委員會作出匯報。這次非官方接觸旨在保持美俄兩國溝通渠道開放，探討未來就結束戰爭而舉行談判、作出妥協、展開外交的可能性。

克宮否認報道內容 俄羅斯外交部否認消息。美國國務院發言人向英國傳媒表示，正如美方此前一直重申的立場，不會在烏克蘭缺席的情況下，參與涉及烏克蘭議題的會談。白宮國家安全委員會發言人柯比向美國傳媒承認，拜登政府知悉上述非正式討論，強調這些討論沒有得到當局的支持。