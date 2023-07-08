美集束彈勢供應烏軍 靠害平民 人權組織炮轟

美國傳媒周四引述消息報道，美國最快當地時間周五公布新一輪對烏克蘭的軍事援助，預計首次「開綠燈」提供烏方一直要求的集束彈藥。這款武器可以在大範圍造成無差別的殺傷，人權組織強烈反對美方援助，擔心加劇平民傷亡。烏克蘭指在士兵及火炮數量不足情況下，集束彈藥有效對付壕溝的俄方據點。

可造成大範圍無差別殺傷 集束彈藥在第二次世界大戰首度投入戰場使用，任何火箭、炸彈、導彈、炮彈在半空解體並在大範圍散落小型彈藥（又稱子炸彈）屬於這個類別的武器。雖然集束彈藥通常設計是接觸地面時引爆或點燃，但歷史紀錄顯示它們的失效率在所有類別武器中最高，未爆的子炸彈很多時在衝突結束後數年以至數十年才引爆，對平民構成嚴重威脅；紅十字國際委員會表示，估計10%至40%的集束彈藥投放後未能夠引爆。

俄羅斯去年全面入侵烏克蘭後，交戰雙方都有在戰場使用集束彈藥；烏方同時向美國施壓要求提供這款武器。美國起初堅決拒絕援助集束彈藥，理由是除了對這款武器自身缺點的擔憂外，也認為當時沒有作戰需要。美方的態度上月出現轉變，負責俄羅斯、烏克蘭、歐亞地區事務的副助理國防部長庫珀（Laura Cooper）向美國國會議員表示，集束彈藥將會對烏克蘭有用，特別是對付在戰場壕溝的俄羅斯據點。

155毫米DPICM炮彈 傷害深 美國計劃向烏克蘭提供裝載「雙用途改進型常規彈藥」（DPICM）的155毫米榴彈炮炮彈，它發射後在目標上空解體，散落大量子炸彈攻擊裝甲車及士兵。美國庫存有兩款155毫米DPICM炮彈，分別是有88枚子炸彈的M483，以及射程較遠、有72枚子炸彈的M864；兩者缺乏自毀能力，若落地後無法引爆，其殺傷力可以持續數十年。美國對上一次使用集束彈藥是2003年至2006年的伊拉克戰爭，2016年開始逐步淘汰。

目前全球有123個國家簽署《集束彈藥公約》，但不包括美國、俄羅斯、烏克蘭、中國，該公約今年迎來簽署15周年。人權觀察組織表示，雖然對敵軍人員或車輛使用集束彈藥沒有違反國際法，但用來對付平民可以構成戰爭罪行。美國傳媒引述國際組織的統計數字，有記錄的94%集束彈藥傷亡人員是平民，其中接近40%是兒童。

CIA經營秘密網絡 援烏抗俄 另一方面，美國傳媒周三披露，美國中央情報局（CIA）在美國援助烏克蘭方面扮演關鍵角色，不但派遣特工出入烏克蘭執行秘密任務，更經營一個秘密供應網絡援烏抗俄。CIA局長伯恩斯去年1月訪問莫斯科。雖然未能夠阻止俄羅斯侵略，但令俄方接受美方提出的規則，即美烏不會採取任何可能威脅俄羅斯安危的行動，俄方同意戰爭不會升級至烏克蘭以外地區及不訴諸使用核武。消息人士透露，CIA以波蘭為基地支援烏克蘭，其中包括一支由民航機組成的灰色機隊，穿梭中歐及東歐運送武器。CIA特工亦進出烏克蘭，協助操作新武器及系統，但避免與俄軍直接衝突。本報綜合報道

烏克蘭稱集束彈藥有效對付壕溝的俄羅斯據點。 美國對烏克蘭安全援助 美國計劃向烏克蘭提供裝載「雙用途改進型常規彈藥」的榴彈炮炮彈。 烏克蘭向俄羅斯發起反攻，試圖收復被佔據的領土。