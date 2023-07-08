台南前議長涉貪 遭聲請羈押

【本報綜合報道】台灣台南市議會前議長、現任市議員郭信良捲入土地重劃弊案，涉嫌與佃西里長高進見向工程顧問公司負責人索賄逾1,000萬元（新台幣‧下同，約250萬港元）。台南地檢署周四多路搜索傳喚，昨日凌晨聲押郭信良及高進見。

土地重劃上索賄 台南地檢署表示，橋頭地檢署今年5月偵辦上述工程顧問公司涉及虛增人頭地主方式的市地重劃弊案，繼而查出郭信良及高進見涉嫌受賄及勒索巨額款項。檢方周四指揮調查局高雄市調查處、南部地區機動工作站、台南市調查處、台南市警局等單位，搜索郭信良辦公室、服務處、住處及台南市政府地政局、涉案人員住處，扣查相關資料證據，並帶走郭信良等涉案者、證人合共10餘人偵訊。

檢方昨日凌晨訊後，認定郭信良及高進見涉嫌觸犯貪污治罪條例罪嫌重大，加上有勾串共犯或證人之虞，當庭逮捕，向台南地方法院聲請羈押禁見。

另外案中一名蔡姓被告以30萬元（約7.5萬港元）交保，其餘4人各以5萬元（約1.25萬港元）交保，涉事工程顧問公司負責人及其他證人請回。