騙兩人赴KK園 台遊戲商10人判監

【本報綜合報道】台灣一間手機遊戲公司老闆及9名員工前年詐騙兩人到緬甸「KK園區」摘除器官，藉以換取200萬元（新台幣‧下同，約49.9萬港元）報酬，幸被騙者順利逃回台灣。士林地方法院昨日宣判，依照意圖營利以詐術摘取他人器官未遂罪，判囚涉案老闆8年，其他共犯各被判處兩年6個月至7年6個月不等徒刑。

公司老闆為主腦 起訴書指，被告陳盈齊自稱手機遊戲公司老闆，前年6月以高薪聘請誘騙一名女子到泰國當中英文翻譯，後來派人帶她到醫院接受體檢「驗貨」，之後讓她獨自乘搭航班到泰緬邊境的「KK園區」。被騙女子透過台駐緬甸辦事處聯絡母親，再由母親以虛擬貨幣向「KK園區」老闆支付100萬（約24.9萬港元），她才得以順利返台。

陳盈齊見未收到酬金，於是欺騙另一男受害者到泰國領取拳賽賭金，被騙男子交出體檢報告後，同年8月9日飛到泰國曼谷。他獲當地司機安排接應運送，途中發現與預計旅館背道而馳，於是致電同學求救。他趁落車休息機會逃跑，輾轉流浪3天後順利返台。10名疑犯落網後，發現均為20歲至22歲年輕人，法官考慮到其中9人承認全部犯行、當中一人僅坦承部分犯行，於是依法分別量刑。