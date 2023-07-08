內地幼兒園小學數量減

【本報綜合報道】內地傳媒昨日引述全國教育事業發展統計公報數據，內地去年有51.85萬間各級各類學校，各級各類學歷教育在校生2.93億人，專任教師1,880.36萬人。學前教育方面，內地有28.92萬間幼兒園，比前年減少5,610間，下降1.9%。

高校畢業生達1158萬 報告指出，內地去年有14.91萬間普通小學，比前年減少5,162間，下降3.35%；另有7.69萬個小學教學點，比前年減少6,690個。

初中有5.25萬間，當中包括8間職業初中，比前年減少391間，下降0.74%。普通高中有1.5萬間，比前年增加441間，增長3.02%。特殊教育學校有2,314間，比前年增加26間，增長1.14%。

針對2023屆高校畢業生多達1,158萬人，教育部政策法規司司長鄧傳淮周四表示，該部門全力組織開展高校畢業生就業創業促進行動，加快推進就業工作進程。

鄧傳淮又指促進行動聚焦6方面，包括着力拓展就業崗位、加快招錄進程、做好政策宣傳落實、優化指導服務、做好重點幫扶、做好離校「不斷線」服務。