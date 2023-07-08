婦虐7歲繼女 致終身傷殘

逼吃辣椒 滾水淥手 棍毆下體 甘肅省天水市女子王×利與趙姓丈夫感情不睦，遷怒他與前妻生的兩名孩子，曾動手毆打、逼吃辣椒、用熱水滾燙等，其中一名年僅7歲的女童受虐致終身傷殘。趙男近日報警求助，警方周二發出立案告知書，指王女涉故意傷害，符合刑事立案條件，已開展偵查。

內媒周四報道，趙男與王女於2018年在網上相識後翌年結婚，兩人屬離異重組家庭，女方帶着一名孩子。趙男婚後初時並未外出打工，在相處過程中，他發現王女有打罵孩子的行為。「當時覺得孩子管教嚴厲一點也無妨，而且剛結婚，我理解一個繼母的不易，想之後大家就能融洽相處了」。

另一孩亦受害 夫報警 趙男之後獨自外出打工，女方因管教孩子、婚內出軌等矛盾，遷怒丈夫的兩名孩子，長期強迫他們吃小米椒、腳踩奶粉桶、無端罰站、動手毆打，把孩子的手按到滾燙熱水中，甚至用棍子搗孩子下體實施虐待，最終孩子被鑑定為輕傷二級。

得知孩子遭遇，趙男去年起向有關部門舉報和報案，強調拒絕各種形式的調解，希望警方能夠按照正常程序，為孩子討回公道。趙男去年曾提出離婚，想取回彩禮但遭到拒絕，而王女至今並無道歉。辦案人員表示，王女承認相關事實，警方周三再回應則指，具體情況不便透露。

趙男周四向內媒表示，警方正式立案後，他帶孩子去做筆錄，碰到被傳喚的王女。結果孩子一見到她就十分害怕，「有些事情很難忘記」。趙男稱，王女當日在現場哭哭啼啼，「可是為甚麼她要讓孩子承受痛苦，連一句道歉都沒有」。本報綜合報道