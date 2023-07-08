華使晤菲防長 促適當處理南海問題

【本報綜合報道】菲律賓海岸防衞隊周三指摘中國海警船，日前在兩國有主權爭議的南沙群島東部仁愛礁騷擾及阻撓菲方巡邏船。中國駐菲律賓大使黃溪連同日與菲律賓新任防長特奧多羅會面，期間呼籲兩國把南海問題放在雙邊關係適當位置。

中國駐菲律賓大使館網站周四公布兩人會面內容，黃溪連指中菲是隔海相望的近鄰，兩國交往源遠流長。菲律賓總統小馬可斯今年初成功訪華，兩國元首就發展全面戰略合作關係達成重要共識。他希望菲律賓與中國相向而行，把南中國海問題放在雙邊關係適當位置，堅持通過友好協商妥處分歧，共同推動海上合作，維護地區和平穩定。

黃溪連還針對台灣海峽局勢強調，當前局勢緊張，根源是台灣民進黨頑固堅持「台獨」分裂立場，持續勾連外部勢力進行謀獨挑釁，以及一些外部勢力縱容支持「台獨」分裂勢力及其活動，圖謀以台制華。中方讚賞菲律賓堅持一個中國政策，希望菲方對有關問題保持清醒認識。

菲對加強軍事合作態度積極 特奧多羅對菲中加強軍事領域交流合作持積極態度，重申菲方堅持獨立外交政策，表示菲在防務安全領域開展雙邊和多邊合作，旨在提升自身國防能力，不針對第三方。菲方堅持一個中國政策。菲方願與中方共同努力，妥善管控爭議，維護地區和平穩定。