拜登認華壟斷關鍵商品原材料

【本報綜合報道】美國總統拜登周四到南卡羅萊納州推銷「拜登經濟學」時承認，中國正在壟斷關鍵商品原材料生產，揚言要把完整的電動車電池供應鏈回歸美國。

美研發領域跌至全球第9 拜登到西哥倫比亞一間廠房視察，指美國過往是研發領域的全球第一，現時跌至第9，中國10年前只排第8，現在躍升至第二。他說一直知道中國壟斷關鍵商品原材料，這是美國與盟友建立同盟的原因，提升本土生產以開拓所需礦物的替代來源，目標是把整個電動車電池供應鏈帶回美國，在密歇根州至喬治亞州建立「電池帶」，業界將在南卡羅萊納州切斯特縣投資15億美元（約117億港元）處理用於電動車電池的鋰。

拜登續指，一塊只有手指頭大小的晶片影響生活所有事，由手提電話、家電到最精密的武器系統，晶片由美國發明，但美國的晶片生產量由佔全球40%跌至不足10%。他還說，中國在太陽能產業領先美國，美國處於「一場真正的比賽」。美國能源部同日公布新措施，吸引太陽能產業回流美國，目標是到2035年，美國100%使用可再生能源。