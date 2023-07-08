耶倫稱欲與華健康競爭 避免誤判添仇恨

京官接見 籲務實相向而行 中國國務院總理李強昨日在北京會見訪華的美國財政部長耶倫，李強指相互尊重、和平共處、合作共贏是國與國相處的基本之道，希望美方秉持理性務實態度，同中方相向而行，推動中美關係早日重回正軌。耶倫指美方不尋求脫鈎斷鏈，稱訂立公平規則對中美均有利，不應該讓雙方任何分歧令兩國關係惡化。

李強以「雨後彩虹」比喻中美關係，向耶倫指經歷風雨後定必看到更多彩虹。他提到，中美兩國元首去年11月在印尼峇里島達成一系列重要共識，為中美關係指明方向；加強合作是中美兩國的現實需求和正確選擇，雙方應該通過坦誠交流，就雙邊經濟領域的重要問題加強溝通、尋求共識，為中美經濟關係注入穩定性和正能量。

尋求非贏者通吃經濟模式 耶倫指願同中方落實兩國元首峇里島會晤共識，加強溝通，避免因分歧導致誤解，在穩定宏觀經濟、應對全球性挑戰方面加強合作，尋求美中經濟互利雙贏；又稱美方尋求健康而非「贏者通吃」的經濟競爭，通過公平規則隨時間推移使兩國受益。

耶倫周四抵達北京後稱，美國尋求使美國工人和企業受益、合作應對全球挑戰的健康經濟競爭，有需要時採取行動保護國家安全；今次訪華展示中美溝通、避免誤判或誤解的機會，總統拜登要求深化中美在一系列問題的溝通，她期望此行這樣做。

翌日，耶倫與前中國國務院副總理劉鶴和人民銀行行長易綱舉行非正式會面，討論經濟情況及全球展望；之後出席中國美國商會圓桌會議，了解美國企業在華營運的挑戰。對於中國對生產半導體至關重要的金屬實施出口管制，她表示擔憂，並批評中國最近對美國企業採取懲罰性行動，證明拜登政府減少美國製造商依賴中國是合理，但美方尋求多樣化而非脫鈎，又警告美國與盟友將反擊中國不公平經濟行為。

內地傳媒昨日報道，耶倫前一天落機後的第一餐，選在北京三里屯一間雲南菜館，網民注意到她拿筷子的姿勢十分熟練。照片顯示耶倫一行人未坐包廂而是坐在餐廳大堂，有在該餐廳吃飯的網民偶遇她，透露對方點了很多雲南家常菜，包括香草烤魚、薄荷牛肉卷、酸菜炒薯仔、炒牛肝菌、大理雕梅小排等，還展露明媚的笑容。

耶倫愛雲南菜拿筷子熟練 該間餐館的始創人亦在網上發文表示，耶倫剛落地就風塵僕僕地趕到其餐廳。店員表示，耶倫很愛吃雲南特色菌類，光是見手青（紅網牛肝菌）就點了4份。根據報道，這間餐廳位於北京使館區附近，是各國駐華使節和隨行人員經常光顧的餐廳。本報綜合報道