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男子用手走路再破世績
尼泊爾29歲男子吉里（Hari Chandra Giri）自8歲起開始練習用手走路，此前已成為3項健力士世界紀錄保持者。他最近在25.03秒內徒手倒立向下爬75級樓梯，打破世界紀錄，並獲健力士認證。
吉里
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