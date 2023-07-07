兩岸國際

男子用手走路再破世績
尼泊爾29歲男子吉里（Hari Chandra Giri）自8歲起開始練習用手走路，此前已成為3項健力士世界紀錄保持者。他最近在25.03秒內徒手倒立向下爬75級樓梯，打破世界紀錄，並獲健力士認證。
吉里吉里
吉里
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc