印度塌巨石砸車奪2命

印度那加蘭邦周二發生恐怖落石意外，一些如汽車大小般的巨石從山上滾下，瞬間砸扁汽車成廢鐵，造成兩人死亡及3人受傷。那加蘭邦首席部長首席部長里奧指，事發地點經常出現山泥傾瀉和落石；當地政黨那加人民陣線指摘中央政府的國家公路和基礎設施開發公司疏忽，無視山泥傾瀉風險。（綜合報道）