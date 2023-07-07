兩岸國際

南非貧民區洩毒氣24死

南非約翰內斯堡附近一個貧民區周三發生有毒氣體洩漏事故，至少24人死亡，當中包括婦人及兒童。事發貧民區鄰近博克斯堡區，緊急部門晚上約8時接報，指該處發生氣體爆炸，但到場後發現載有有毒氣體的氣瓶洩漏。救援部門證實是非法採礦者使用的一氧化氮氣瓶洩漏導致慘劇，他們用來清潔和精煉黃金。（綜合報道）
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