荷蘭最強夏季風暴 吹向德國 共2死

風速達146公里 鐵路取消航班停飛 荷蘭周三遭受有紀錄以來最強烈的夏季風暴侵襲，釀成一人死亡，國際航空及鐵路運輸陷入一片混亂，多班航機及列車停駛。毗鄰的德國西北部也傳出災情，有一人喪生。

受強烈風暴波利（Poly）吹襲，荷蘭北海沿岸地區陣風最高時速高達146公里，荷蘭國家氣象局全國大部分地區發出最高級別的紅色風暴警告。氣象局預計風力在周三下午減弱，已把北部的紅色風暴警報降級為橙色，但仍預測陣風將達到每小時120公里。

歐洲最繁忙樞紐之一的阿姆斯特丹斯希普霍爾機場周三取消逾400個航班，阿姆斯特丹到英國倫敦的歐洲之星（Eurostar）列車，以及前往德國科隆（Cologne）及漢堡（Hamburg）的高速列車取消。荷蘭國家鐵路公司宣布，由於風暴出乎意料強勁，北部地區所有列車班次取消。

數十樹吹倒 毀車砸屋壓人 阿姆斯特丹有幾十棵樹吹倒，導致運河沿岸汽車及船屋受損，有高速公路封閉。阿姆斯特丹所在的北荷蘭省居民收到手機發送警報，建議他們留在室內。附近城鎮哈倫（Haarlem）一名51歲婦人遭倒下大樹砸中她的車子而喪命。而德國西北部也遭強風侵襲，靠近荷蘭邊境的城鎮瑞德（Rhede）有一名行人遭吹倒的樹木砸死。本報綜合報道