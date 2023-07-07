克里米亞大戰一觸即發

烏軍步步進逼 俄增防衞積極 烏克蘭總參謀部作戰總局副局長赫羅莫夫周三稱，克里米亞半島的俄軍積極準備防禦，北部的工事基本竣工，西北部及西部海岸正修建反登陸防禦系統，防範烏軍可能發起兩棲登陸。

赫羅莫夫接受烏克蘭國家通訊社專訪，指目前沒有關於俄軍家眷大規模離開克里米亞的準確數據。惟他強調在克里米亞大橋面臨摧毀威脅下，加上烏軍展開準備解放領土行動，隨時逼近皮里柯普地峽及瓊加爾地峽，相信試圖離開克里米亞的人數應該會大幅增加。

由烏克蘭人及克里米亞韃靼人組成的阿泰什游擊隊指，相當多俄羅斯國家近衞兵進駐亞美尼亞斯克韃靼人經營化工廠。

烏首要目標給予俄最大傷害 游擊隊指俄軍把化工廠變防禦陣地，部署防空系統及埋地雷，更開除大批工人，化工廠事實上已停產。游擊隊續指克里米亞韃靼人處境艱難。

烏軍反攻已一個多月，但收復的領土有限。烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書達尼洛夫周二表示，現時首要目標是給俄軍造成最大程度傷害，而不是迅速推進。達尼洛夫稱，烏克蘭國防軍在反攻行動活躍階段完成首要任務，最大限度地摧毀俄軍人力、設備、燃料倉庫、軍用車輛、指揮所、炮兵和防空部隊。他又指，當下毀滅和奪回領土的戰爭同樣重要，破壞愈多意味解放的領土就愈多，強調正在冷靜及明智地逐步行動。

基輔認俄可壓制美多管火箭 烏克蘭國防部長列茲尼科夫承認，俄羅斯電子戰系統可壓制GPS制導彈藥及美國製M142高機動多管火箭系統（HIMARS）。烏克蘭已把俄羅斯的反制方法通知合作夥伴，對方會就俄方反制推出新反制措施，同樣方法適用於改善監視和打擊無人機的性能。他續稱，對全球軍工業而言，找不到比烏克蘭更好的武器試驗場。他指出，援烏西方國家實際上可看到武器是否有效、效率如何及是否需要升級。本報綜合報道

赫羅莫夫