演唱會主辦方疑撐九段線 越南民間倡抵制大熱韓團
【本報綜合報道】南韓女團BLACKPINK本月底將在越南河內演出，越南網友發現主辦單位iMe娛樂集團疑似支持中國南海九段線主張，越南政府指示展開調查，當地民間亦出現抵制聲音。九段線是指在地圖劃出中國在南海聲索疆域的9條斷續線。
BLACKPINK將在河內演出兩場演唱會，iMe娛樂集團專門舉辦藝文表演等活動，總部設在北京，在台灣、馬來西亞、印尼、越南、泰國、新加坡、菲律賓、南韓、澳洲設有分公司，曾經舉辦多場國際巨星的演出。iMe娛樂集團的網站顯示無法正常運作，網站連結也已經從iMe Vietnam的Facebook專頁刪除。
網站地圖出事
越南有網友發現，iMe娛樂集團在公司網站發布南海九段線地圖，越南文化體育旅遊部副部長謝光東已經指示藝術表演局以及相關單位查證演唱會主辦公司是否涉嫌支持南海九段線。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230707-0707_00180_007/演唱會主辦方疑撐九段線--越南民間倡抵制大熱韓團
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