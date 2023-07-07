演唱會主辦方疑撐九段線 越南民間倡抵制大熱韓團

【本報綜合報道】南韓女團BLACKPINK本月底將在越南河內演出，越南網友發現主辦單位iMe娛樂集團疑似支持中國南海九段線主張，越南政府指示展開調查，當地民間亦出現抵制聲音。九段線是指在地圖劃出中國在南海聲索疆域的9條斷續線。

BLACKPINK將在河內演出兩場演唱會，iMe娛樂集團專門舉辦藝文表演等活動，總部設在北京，在台灣、馬來西亞、印尼、越南、泰國、新加坡、菲律賓、南韓、澳洲設有分公司，曾經舉辦多場國際巨星的演出。iMe娛樂集團的網站顯示無法正常運作，網站連結也已經從iMe Vietnam的Facebook專頁刪除。