中菲船隻南沙島礁近距較勁

【本報綜合報道】菲律賓海岸防衞隊周三指摘中國海警船，日前在兩國有主權爭議的南沙群島東部仁愛礁，以危險舉動騷擾及阻撓菲方巡邏船。中國外交部昨日回應稱，仁愛礁是中國南沙群島的一部分，菲律賓海警船未經允許擅自闖入附近海域，中國海警船依法開展執法活動，維護中國領土主權和海上秩序，做法專業和克制。

菲律賓海岸衞隊表示，事發上月30日，菲方兩艘巡邏船隻協助海軍一項補給任務，進入仁愛礁12海里範圍後，不斷受兩艘體積大得多的中國海警船「尾隨、滋擾、阻撓」，其中一艘中方海警船距離菲方巡邏船只有約91米，菲方巡邏船被迫減速避免碰撞。兩艘菲方船隻遂以無線電向中方船隻宣示區域主權，並且繼續駛往仁愛礁。

互稱擁仁愛礁主權 之後再有一艘中國海警船、6艘中國海上民兵船、兩艘解放軍艦艇在附近水域出現，但菲方海軍和海岸衞隊船隻完成補給任務。菲律賓認為該水域屬於其專屬經濟區，批評中方船隻不應該在該處出現，中方船隻的舉動違反國際海上避碰規則公約。