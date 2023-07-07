俄兩艦穿越釣島附屬島 赴上海訪問

俄羅斯輕型護衞艦完美號及響亮號向北通過宮古海峽後，上周六至周一在宮古島東北方約80公里海域錨泊，之後在宮古島北方的日本毗連區海域向西方航行，周二通過釣魚島附屬島嶼黃尾嶼與赤尾嶼之間的毗連區海域前往東海。它們今年5月12日由日本海進入東海，同月14日經沖繩縣與那國島及西表島之間的海域航向西南方；上月27日現身與那國島西南方約70公里海域，並在與台灣之間的海域航向北方後掉頭；上月27日至29日在沖繩縣石垣島東南方約120公里海域，30日過航宮古海峽。中國官媒昨日報道，完美號及響亮號首次訪問上海，這是俄羅斯海軍艦艇編隊第7次訪問當地。俄軍訪問當地期間，中俄兩國海軍官兵展開相互參觀艦艇、專業技術交流、籃球友誼賽等活動；訪問結束後，俄羅斯海軍艦艇編隊與中國海軍艦艇開展以編隊運動、通訊、海上搜救等為主的演習。