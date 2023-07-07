美俄緩解衝突熱線 廢武功

【本報綜合報道】美俄兩國在敍利亞設有軍事據點，美國支持敍利亞反抗軍及打擊回教極端組織「伊斯蘭國」，俄羅斯協助敍利亞巴沙爾‧阿薩德政權穩定局勢。美俄兩軍2017年起就各自在當地的空中行動設立熱線緩解衝突，但近期形勢反映這項措施起不到作用；烏克蘭戰爭令兩國關係全面惡化，雙方隨時在敍利亞擦槍走火。

根據美國空軍中央司令部的說法，俄軍飛機2019年開始多次違反雙方已經建立的協議，多次對以美方為首的聯軍反恐行動，作出「不專業」及「不安全」的行為，包括飛越駐守敍利亞的美軍地面部隊基地及人員。美國空軍中央司令部司令格林克維奇在4月27日刊登的訪問指，俄軍戰機在敍利亞飛得愈來愈接近美軍戰機，每當美方投訴，俄方總是裝聾，擔心美俄軍機在黑海上空相撞的事件遲早在敍重演。