軍事角力 再現敍空域 俄3架蘇35 近距射照明彈 攔美無人機

美俄兩軍飛機再度在敍利亞上空短兵相接，美國空軍中央司令部指3架MQ9無人機周三執行針對回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）的行動時，3架俄羅斯戰機對它們作出「不安全」及「不專業」的行為，包括在前方施放照明彈。俄羅斯國防部反駁指美軍無人機違反飛行安全規定，五度飛越俄敍兩軍舉行演習的區域。

美國空軍中央司令部司令格林克維奇（Alex Grynkewich）在聲明指，事發當地時間早上大約10時40分，俄羅斯戰機在美國無人機前方施放多枚附有降落傘的照明彈，「迫使我們的飛機作出迴避機動動作」。與此同時，其中一名俄軍飛行員把戰機飛到美國無人機前方並啟動後燃器，因此削弱美方操作員安全操控無人機的能力。

美稱打擊IS 俄機飛近開後燃器 格林克維奇表示，駐守敍利亞的俄羅斯空軍持續作出不專業及不安全舉動，威脅美俄兩軍安全，呼籲駐敍俄軍停止這類鹵莽行為，並遵守專業空軍應有的行為標準，讓美方集中精力繼續打擊IS。美國中央司令部司令庫里拉（Michael Kurilla）批評，俄軍持續違反與美方同意的空域緩解衝突措施，增加局勢升級或誤判的風險。

與此同時，美國國防部發放事發照片及影片，可見俄羅斯蘇35戰機飛近美國MQ9無人機。美方指控俄方的行為違反已經建立的規範及協議，在無人機前方啟動後燃器更大幅增加其速度及氣壓，後燃器產生的衝擊波亦有可能破壞無人機的電子設備。

俄指夥敍演習區 遭美多番侵犯 俄羅斯國防部旗下敍利亞衝突各方調解中心周三表示，再一次對美國領導的聯軍部隊，在無人機飛行方面系統性違反緩解衝突協議表達關注，指過去一天接到12宗違反協議的報告，接近一半與飛越敍利亞北部上空劃設、俄敍聯合演習的禁飛區有關。該中心重申俄羅斯不會為無人機的飛行安全承擔責任，指俄方從未同意有關事宜。

另一方面，俄羅斯國防部周四宣布，俄羅斯空天軍與敍利亞空軍周三起展開聯合演習第一階段，除了演練對敍利亞領空的控制外，也會檢查俄軍防空部隊兵器的有效性。俄方在演習出動駐守敍利亞的蘇34戰鬥轟炸機、蘇35戰機、蘇24攻擊機，演習同時動用電子戰分隊研練聯合擊退假想敵的空襲。這場聯合演習將持續至本月中。

早前黑海角力 美軍無人機墜毀 今次美俄兩軍飛機空中相遇事件，令外界回想今年3月14日，美軍一架MQ9無人機在黑海國際空域飛行期間，遇上俄軍兩架蘇27戰機近距離攔截一事。美方當時指控俄軍戰機飛近時從尾部排放燃料，結果撞上無人機的螺旋槳，無人機最終墜落黑海。本報綜合報道

俄羅斯蘇35戰機靠近美國MQ9無人機施放附有降落傘的照明彈。 美軍MQ9無人機 美俄軍機相遇位置圖 今年美俄軍機敍利亞空域相遇事件