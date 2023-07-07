兩岸國際

軍事角力 再現敍空域 俄3架蘇35 近距射照明彈 攔美無人機

從美國MQ9無人機拍攝的角度，可見俄羅斯蘇35戰機逼近。 從美國MQ9無人機拍攝的角度，可見俄羅斯蘇35戰機逼近。
從美國MQ9無人機拍攝的角度，可見俄羅斯蘇35戰機逼近。
美俄兩軍飛機再度在敍利亞上空短兵相接，美國空軍中央司令部指3架MQ9無人機周三執行針對回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）的行動時，3架俄羅斯戰機對它們作出「不安全」及「不專業」的行為，包括在前方施放照明彈。俄羅斯國防部反駁指美軍無人機違反飛行安全規定，五度飛越俄敍兩軍舉行演習的區域。
美國空軍中央司令部司令格林克維奇（Alex Grynkewich）在聲明指，事發當地時間早上大約10時40分，俄羅斯戰機在美國無人機前方施放多枚附有降落傘的照明彈，「迫使我們的飛機作出迴避機動動作」。與此同時，其中一名俄軍飛行員把戰機飛到美國無人機前方並啟動後燃器，因此削弱美方操作員安全操控無人機的能力。
美稱打擊IS 俄機飛近開後燃器
格林克維奇表示，駐守敍利亞的俄羅斯空軍持續作出不專業及不安全舉動，威脅美俄兩軍安全，呼籲駐敍俄軍停止這類鹵莽行為，並遵守專業空軍應有的行為標準，讓美方集中精力繼續打擊IS。美國中央司令部司令庫里拉（Michael Kurilla）批評，俄軍持續違反與美方同意的空域緩解衝突措施，增加局勢升級或誤判的風險。
與此同時，美國國防部發放事發照片及影片，可見俄羅斯蘇35戰機飛近美國MQ9無人機。美方指控俄方的行為違反已經建立的規範及協議，在無人機前方啟動後燃器更大幅增加其速度及氣壓，後燃器產生的衝擊波亦有可能破壞無人機的電子設備。
俄指夥敍演習區 遭美多番侵犯
俄羅斯國防部旗下敍利亞衝突各方調解中心周三表示，再一次對美國領導的聯軍部隊，在無人機飛行方面系統性違反緩解衝突協議表達關注，指過去一天接到12宗違反協議的報告，接近一半與飛越敍利亞北部上空劃設、俄敍聯合演習的禁飛區有關。該中心重申俄羅斯不會為無人機的飛行安全承擔責任，指俄方從未同意有關事宜。
另一方面，俄羅斯國防部周四宣布，俄羅斯空天軍與敍利亞空軍周三起展開聯合演習第一階段，除了演練對敍利亞領空的控制外，也會檢查俄軍防空部隊兵器的有效性。俄方在演習出動駐守敍利亞的蘇34戰鬥轟炸機、蘇35戰機、蘇24攻擊機，演習同時動用電子戰分隊研練聯合擊退假想敵的空襲。這場聯合演習將持續至本月中。
早前黑海角力 美軍無人機墜毀
今次美俄兩軍飛機空中相遇事件，令外界回想今年3月14日，美軍一架MQ9無人機在黑海國際空域飛行期間，遇上俄軍兩架蘇27戰機近距離攔截一事。美方當時指控俄軍戰機飛近時從尾部排放燃料，結果撞上無人機的螺旋槳，無人機最終墜落黑海。本報綜合報道
俄羅斯蘇35戰機靠近美國MQ9無人機施放附有降落傘的照明彈。俄羅斯蘇35戰機靠近美國MQ9無人機施放附有降落傘的照明彈。
俄羅斯蘇35戰機靠近美國MQ9無人機施放附有降落傘的照明彈。
美軍MQ9無人機美軍MQ9無人機
美軍MQ9無人機
美俄軍機相遇位置圖美俄軍機相遇位置圖
美俄軍機相遇位置圖
今年美俄軍機敍利亞空域相遇事件今年美俄軍機敍利亞空域相遇事件
今年美俄軍機敍利亞空域相遇事件
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