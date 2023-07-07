前年車禍10死 7人被追究刑責

【本報綜合報道】安徽省馬鞍山市博望區2021年11月15日晚上10時11分發生一宗重大道路交通事故，造成10死6傷，7名有關責任人員被依法追究刑事責任，4名有關責任人員及4個責任單位被罰，14名公職人員及8個單位被紀檢監察機關問責。當地人民政府近日批覆相關調查報告，同意調查組分析事故原因和性質、事故責任和處理建議，以及防範措施和整改建議。

調查報告認為，該事故屬於生產安全責任事故，間接原因是其中一輛汽車內部座椅存在非法改裝，用於運送務工人員，李姓司機駕駛具有安全隱患車輛載人並超過核定人數上路，加重事故後果。此外，有關責任企業在施工期間未按要求設置封閉圍擋，有關單位在路段未完工驗收下違規允許車輛通行，而屬地黨委、政府及有關行業主管部門監管不力亦是成因之一。

山西巴士撞欄 4死13傷 至於山西省呂梁市嵐縣普明鎮一輛巴士前天傍晚6時許撞上護欄，造成4人死亡，13人受傷。巴士車頭損毀嚴重，多名乘客躺在地上待救。嵐縣人民政府新聞辦公室昨天通報，正調查事故原因。