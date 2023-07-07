重慶萬州暴雨 疏散逾萬人

全國16省區市獲撥1.38億防汛 內地天氣入夏後趨向極端，重慶市萬州區日前迎來特大暴雨，截至昨天災民數字超過3.7萬人。中央組織部日前從代中央管理黨費中給予重慶、四川省等16個省區市劃撥1.28億元（人民幣‧下同，約1.38億港元）專項資金，用於支持防汛救災工作。首都北京市前天錄得40.9度（攝氏‧下同）高溫，當地昨天發布高溫紅色預警信號，預計今天氣溫仍會維持37度左右。

重慶萬州區應急管理局昨天公布，截至昨天早上10時，暴雨導致萬州區五橋、長嶺、白羊等36個鎮鄉街道受災，需緊急避險轉移逾1.1萬人，緊急轉移安置779人，而農作物受災面積超過1,949公頃、50戶138間房屋倒塌，造成全區直接經濟損失約2.28億元（約2.46億港元）。

泥石流破牆 路基變深溝 災情發生後，萬州區委、區政府開展搶險救災行動，共出動2,500多人次，下一步將繼續強化應對處置工作，確保群眾生命財產安全。一名萬州區長灘鎮居民受訪時稱，當地周二凌晨發生泥石流，住處亦被水流沖破一面牆壁，事後發現院中堆積淤泥高度及腰，就連附近路基也變成近5米深溝。

面對天災來襲，中組部日前要求各地全力做好防汛救災工作，促請各級領導幹部加強應急值守、靠前指揮，另強調有關黨費要及時撥付基層，用於慰問基層黨員、幹部及群眾，慰問因受災嚴重而遇到生活困難的黨員、群眾；修繕因災受損基層黨員教育設施。

至於國家防總副總指揮、水利部部長李國英前天亦主持水利部防汛會商會議，同時啟動主汛期工作機制，部署防禦工作。會議強調防禦工作具體目標為人員不傷亡、水庫不垮壩、重要堤防不決堤、重要基礎設施不受衝擊，期望能夠降低各類損失至最低程度。

正當重慶萬州區情況稍為好轉之際，中央氣象局昨天早上10時發布暴雨藍色預警，預料南部及西部多地，即江蘇省中北部、安徽省中北部、河南省東南部、湖北省東北部和西南部、重慶中東部及西藏自治區東南部及雲南省西北部等地部分地區由即日起至今天下午2時會有大至暴雨，其中江蘇中部等地局地恐有雨量100至180毫米大暴雨。

北京酷熱 氣溫突破40℃ 然而，內地北部多地則迎來高溫天氣。例如，北京觀象台前天錄得最高氣溫突破40℃關口，全市554個氣象監測站中，203個測站最高氣溫達到40度或以上。北京市氣象台預料當地今天持續出現高溫天氣，至明天開始因天空雲量增多而回落到34℃至35℃左右。本報綜合報道