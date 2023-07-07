二孩升小學 青島市新生16.8萬

【本報綜合報道】內地傳媒昨報道，內地幼兒園今年遇到「冷」的一年，但因應放寬生育政策後的首批「二孩」升小學，小學迎來一年級入讀人數的高峰。山東省青島市有16.8萬名兒童入讀小學，比去年增加4.3萬人，升幅逾三成。

內地2016年全面放開二孩政策後，當年的出生人口達1,883萬人，比前一年增加逾200萬人，為近20年來的頂峰。當年的新生兒今年將升讀小學，有輿論認為本年度為小學「最難入學年」，浙江省杭州市、廣東省廣州市、北京市、青島市等多地紛紛發出小學學位預警。青島市有小學為應對入學高峰而改造校舍，保障學位供應。

寧波官員稱須補充初中資源 杭州市教育局表示，今年小學入學人數比去年將有一定增長，戶籍生黃色、紅色預警學校數相應增加，地方教育行政部門採取多項措施增加學位供應，確保今年總體入學需求，但個別區域局部緊張的情況仍然存在。

浙江省寧波市北侖區教育局基礎教育科科長劉傑表示，隨着「波峰」推移，初高中還要補充很多資源，不認為新增的教育資源在高峰過後會閒置。