廣東人大前副主任涉貪被捕

李春生上月已遭雙開

早前調查指，李春生違規收受禮品、禮金，違規組織公款吃喝，接受私營企業主為其提供的私人會所，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊；利用職權在幹部人事工作為他人牟取利益，搞權色交易；違規干預和插手司法、執法和市場經濟活動；利用職務便利為他人在企業經營、項目推進、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。他的行為構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，上月被開除黨籍及公職。