廣東人大前副主任涉貪被捕
【本報綜合報道】最高人民檢察院昨日發布消息，廣東省人大常委會前黨組副書記、副主任李春生涉嫌受賄一案，國家監察委員會完成調查，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院日前以涉嫌受賄罪，對他作出逮捕決定，該案正在進一步辦理。
李春生上月已遭雙開
早前調查指，李春生違規收受禮品、禮金，違規組織公款吃喝，接受私營企業主為其提供的私人會所，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊；利用職權在幹部人事工作為他人牟取利益，搞權色交易；違規干預和插手司法、執法和市場經濟活動；利用職務便利為他人在企業經營、項目推進、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。他的行為構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，上月被開除黨籍及公職。
現年62歲的李春生是河南鄭州人，早年在河南省工作，曾經出任公安部政治部副主任、人事訓練局局長等職務；2013年起擔任廣東省人民政府副省長、黨組成員，省公安廳黨委書記、廳長、督察長，省委政法委副書記；2021年起出任廣東省人大常委會副主任、黨組副書記。
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