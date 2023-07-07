內地上月新冠重症1968宗 239人疫歿

【本報綜合報道】中國疾病預防控制中心昨日公布內地新冠疫情最新情況，上月新增1,968宗重症病例及239宗死亡病例。疫歿者中有兩人因新冠病毒感染導致呼吸功能衰竭死亡，其餘死因均為基礎疾病合併新冠病毒感染。

數據顯示，內地發熱門診的診療量從上月1日28.8萬，波動下降至上月30日16.4萬。內地哨點醫院流感樣病例佔門診和急診的就診人數比例從5月29日至上月4日5.5%，持續下降至上月26日至本月2日4.4%。流感樣病例新冠病毒感染率從5月22日至28日42.5%，續降至上月26日至本月2日15.4%。

1.2萬宗本土病例為Omicron變種 內地上月報送12,431宗本土病例新冠病毒基因組有效序列，均為Omicron變種株，涵蓋141個進化分支，主要流行株為XBB系列變種株，佔最多的頭3位為XBB.1.9及其亞分支、XBB.1.16及其亞分支、XBB.1.22及其亞分支。XBB系列變種株佔比趨增，從5月29日至上月4日94.7%，增至上月26日至本月2日96.2%。