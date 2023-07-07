李強晤日本商團 贊成擴大對華投資

【本報綜合報道】中國國務院總理李強周三在北京人民大會堂會見日本國際貿易促進協會會長、前外務大臣河野洋平率領的訪華團。李強表示，中方將一如既往地支持日本企業擴大對華投資合作。日本傳媒報道，河野洋平在會上對日本人在中國被拘留表達擔憂，李強回應稱中方得到坦率、客觀的意見。

內地傳媒昨報道，李強表示中日關係正處於承前啟後的重要節點，雙方應該客觀理性看待對方發展，將「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識落到實處，要多做順應兩國民心、順應時代潮流的事，為共同構建契合新時代要求的中日關係注入更多穩定性和正能量。他指中日務實合作基礎牢、互補強、潛力大，兩國擁有廣泛共同利益。日本傳媒指李強批評部分人把政治帶入經濟，包括實施半導體出口管制。在一系列會議上，雙方未討論到福島第一核電站排放核污水或釣魚島等問題。

河野洋平表示，日本國際貿易促進協會致力於推動日中經貿往來、增進日中友好，支持中國發展，願與中方秉持互尊互信精神，推動日中友好合作不斷向前發展。

日本傳媒引述知情人士透露，河野洋平周二與中國商務部長王文濤會面時提到，在華日本人對中國實施反間諜法表示擔心，敦促中方適當回應，希望消除不安。王文濤表示會澄清誤會，給主管部門提供解釋的機會。

涉台危險言論 王毅促日警惕 中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅昨會見河野洋平，王毅提到日本近年來在台灣問題上出現一系列消極動向，有人鼓吹「台灣有事就是日本有事」，認為這很荒謬也很危險，呼籲日本各界高度警惕。河野洋平表示，日中關係走過漫長歷程，合作為雙方都帶來利益；又指企業界普遍不認同將經濟問題政治化，脫鈎斷鏈不符合任何一方利益。