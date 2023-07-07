耶倫抵京 冀緩解分歧

反對懲罰措施准入壁壘 重申不支持脫鈎 美國財政部長耶倫上任後首次訪問中國，她昨日下午乘坐專機抵達北京展開一連4日行程，預料周日離開。《紐約時報》形容，耶倫試圖緩解中美多年來不斷加劇的互不信任，訪華是她迄今在經濟外交層面面臨的最具挑戰考驗。

耶倫是繼美國國務卿布林肯上月18日至19日訪問中國後，第二位訪華的拜登政府內閣官員，中國財政部國際經濟關係司司長楊英明、美國駐中國大使伯恩斯在北京首都國際機場低調迎接她。英國傳媒引述美國高級官員報道，耶倫今日將與前中國國務院副總理劉鶴會面，然後由國務院總理李強接見。

她此行主要針對中國的不公平做法，包括對美國企業的懲罰措施及市場准入壁壘，但重申不支持中美經濟脫鈎。

低調迎接 學者不睇好成果 耶倫辦公室表示，耶倫抵達北京後將與中國高級官員會面。此前，美國財政部指她訪華期間，與中國高級官員討論多項宏觀與金融議題，包括兩國如何負責任管控雙邊關係、針對關注領域的直接溝通、共同應對全球挑戰。中方尚未公布訪問議程。

智庫中國與全球化中心主席王輝耀談到，愈來愈多中國企業受到美國制裁。他不認為耶倫不受歡迎，但中方不能夠吞下所有毒丸並繼續露出微笑。南京大學國際關係學院執行院長朱鋒指，美國打壓、遏制中國的基本政策成形，中美經貿關係尤其是美方在經濟和科技領域對華打壓，不會因為耶倫的一次訪問而出現根本性的調整。

另一方面，中國商務部和海關總署周一公告，今年8月1日起對稀有金屬鎵、鍺相關物項實施出口管制，維護國家安全和利益。美國商務部周三發表聲明，指美方對此堅決反對，將與夥伴和盟友商討事件，又稱中方的行動反映多樣化供應鏈的需要。

美反對華限稀有金屬出口 中國商務部發言人束珏婷昨日表示，對鎵及鍺等半導體重要原材料實施出口管制前，透過中美、中歐出口管制對話渠道對外通報；又稱這是國際通行做法，並非禁止出口，也不針對任何特定國家，亦為確保鎵、鍺用於合法用途。對於美國考慮對晶片實施新的出口限制，束玨婷稱美方加強打壓中國半導體產業，最終將反噬自身。

美國傳媒昨引述消息報道，美國總統氣候特使克里本月較後時間將訪問中國，預料與中方官員探討應對氣候變化等議題，有待美中兩國公布確實日子。消息人士相信，聯合國氣候變化大會11月舉行，克里此行或有助大會取得奠定更多進展基礎。本報綜合報道