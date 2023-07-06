兩岸國際

吃熱狗大賽 男子吞62個衞冕
美國印第安納州39歲男子切斯特納特（Joey Chestnut，左），前日在美國獨立日參與紐約布魯克林科尼島舉辦的「納森吃熱狗大賽」，成功衞冕。他在10分鐘內鯨吞62個熱狗，第16次贏得冠軍。至於女子組冠軍則由日裔女大胃王須藤美貴（右）奪得，她在10分鐘內吃掉39.5個熱狗。
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