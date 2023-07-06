父母買恩愛保險 結婚30年已可領錢

長相廝守絕不容易，內媒前日報道，廣東省一名女子近日晒出父母結婚時購買的「夫妻恩愛保險證」，指父母的婚姻已維持30年，可拿取保險獎勵金，引起關注。結婚保險是內地上世紀80、90年代的一個險種，如今已絕迹。

印着「中國人民保險公司廣西分公司」的夫妻恩愛保險證顯示，梁姓女子的父母於1992年9月18日、以90元（人民幣‧下同，約100港元）購買有關保險，保險期限為1992年9月19日起至2022年9月19日止。本來住在廣西的父母已舉家搬到廣東定居，在去年結婚30周年時，才想起保險的存在。

豪言再等19年領金婚紀念款 根據保單，只要達成至少30年珍珠婚，保險公司將會支付990元（約1,080港元）。當時父母生怕保險失效，特意走去查詢，引來許多保險職員圍觀，紛紛表示沒見過，後來負責人指保險證仍然生效。儘管父母已經可以領取婚姻紀念金，但二人目前仍未取款，豪言「要拿就拿金婚（50年），再等19年，就可以領取了」。屆時他們將可獲得5,360元（約5,800港元）。本報綜合報道