全球平均17.01℃ 厄爾尼諾重臨 7‧3成史上最熱

美國國家環境預報中心近日數據揭示，剛剛過去的7月3日（周一）是全球有紀錄以來最熱一天，全球平均達到17.01℃，打破2016年及2022年紀錄。多名研究人員預期，由於氣象現象厄爾尼諾（El Nino）影響力正在加強，未來數月或再誕生新高溫紀錄。

經分析國家環境預報中心數據後，多名來自美國緬因大學研究人員發現，全球周一平均氣溫刷新2016年8月14日及2022年7月24日所創16.92℃紀錄。多名專家解釋，由於厄爾尼諾本年重臨地球，加上人類持續排放二氧化碳等原因，導致當天平均氣溫成為歷史新高。資料顯示，厄爾尼諾導致赤道太平洋中部及東部表面溫度升高，繼而影響全球氣溫；它每數年就會重現一次，通常持續一年左右，約在聖誕節前後達到高峰。

英國倫敦帝國學院氣候科學家奧托（Friederike Otto）重申，地球出現破紀錄高溫並非值得慶祝里程碑，對於人類及生態系統來說「如同被判死刑」。與1850年至1900年相比，全球2011年至2020年地表溫度上升1.1℃，有關偏差觸發多地發生山火及洪災之餘，也減少食物供應。

料未來一年或再誕高溫 早在美方發布上述消息前，中國國家氣候中心周日也公布，全國本年截至6月30日平均高溫（日最高氣溫相等或高過35℃）日數為4.1天，數字是1961年以來歷史同期最多。除了北非出現接近50℃高溫，南極洲天氣同樣出現異常，例如南極半島西岸島嶼最近亦打破7月氣溫紀錄，達到8.7℃。

與此同時，聯合國世界氣象組織（WMO）前天也確認厄爾尼諾已經重臨，預計本年下半年持續機會達到九成，強度為中等左右，即代表地球未來9至12個月氣溫恐怕會繼續上升。早在本年5月，WMO已預測地球未來5年中至少有1年，甚至是整個5年時期，可能成為有紀錄以來最炎熱年份機會達到98%。本報綜合報道