美艦南海航行演習 疑準備行動

【本報綜合報道】美國軍艦近年多次在南海執行航行自由行動，被中國指控非法闖入中方領海及島礁鄰近海域。美國國防部最新發布的照片顯示，美國海軍一艘神盾驅逐艦日前在南海進行航行自由演習，未知是否為下一次執行同類型行動做準備。

根據美國國防部網站周一上載的照片，美國神盾驅逐艦佩拉爾塔號船員上月30日在操舵室，利用遙控操作台監視一艘疑似貨船的水面艦艇；照片說明標註當時進行航行自由演習，但沒有透露更多詳情。

美國對上一次在南海執行航行自由行動是今年4月10日，中國解放軍南部戰區指控美國神盾驅逐艦米利厄斯號未經中國政府批准，駛入中國南沙群島美濟礁鄰近海域，南部戰區海空兵力全程跟蹤、監視及警戒。

列根號亦處南海 與此同時，美國航空母艦列根號上月25日至30日訪問越南峴港市後，美國國防部發布的照片顯示，該艦截至周二仍然在南海活動。有越南記者同日引述消息指，列根號航空母艦打擊群預計本月稍後罕有地訪問印尼。美國近年加強與位處南海南部的印尼軍事合作，美國空軍B52H戰略轟炸機上月19日至21日首度以印尼為行動據點。