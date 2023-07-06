進攻40小時後 以軍撤出杰寧

【本報綜合報道】以色列周一凌晨開始向約旦河西岸巴勒斯坦城市杰寧發動20年以來最大規模的軍事行動，出動2,000名地面部隊及無人機打擊恐怖分子，行動進行超過40小時後，至周二晚上以軍開始撤出杰寧難民營。總理內塔尼亞胡宣稱軍隊完成任務，但揚言今次並非「一次過的行動」。

以軍撤出消息傳出後，杰寧仍然傳出爆炸聲及槍聲，據報以軍與巴人武裝分子駁火，並空襲杰寧東部一處巴人武裝分子聚集地。周二較早時間，一名來自西岸的巴人在以色列特拉維夫一條繁忙的購物街駕車撞人及以刀施襲，導致8人受傷，報復以軍的行動，內塔尼亞胡揚言，任何人認為這樣的襲擊會阻止以方反恐，都是大錯特錯。

巴方稱12人死 巴勒斯坦衞生部門稱，以軍行動已經造成12名巴人死亡，約140人受傷，其中30人重傷；以軍亦證實，一名士兵在杰寧與巴人駁火時中彈身亡。周三凌晨，5枚火箭炮從加薩地區射向以色列斯代羅特鎮，以軍其後空襲兩個加薩城鎮報復，均沒有造成傷亡。

內塔尼亞胡