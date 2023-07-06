俄4軍機飛阿拉斯加識別區

【本報綜合報道】由美國與加拿大組建的北美空防司令部（NORAD）周二表示，4架俄羅斯軍機前一天在阿拉斯加防空識別區活動，但未有侵犯美加兩國領空。俄羅斯國防部公布，兩架戰略轟炸機當天在阿拉斯加西海岸上空，執行13小時巡航任務。

北美空防司令部在新聞稿表示，涉事俄羅斯軍機一直在國際空域飛行，並強調俄方定期在阿拉斯加防空識別區活動，不會視之為威脅；又指該司令部利用由人造衞星、陸基雷達、空基雷達、戰機組成的多層防禦網絡，追蹤飛機及告知採取適當行動，並繼續準備好運用一系列的回應選項，捍衞北美大陸。防空識別區並非一國領空，它是一國基於國家安全需要而單方面劃設的空域，方便軍方迅速識別空中目標。