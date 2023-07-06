俄重申不續黑海糧食協議
【本報綜合報道】容許烏克蘭在戰事期間繼續輸出穀物等的黑海糧食出口協議本月17日屆滿，俄羅斯周二重申，沒有基礎延續該協議，聲稱烏方出口的糧食到不了最需要糧食的國家手中。
指未能運至最有需要國
俄羅斯外交部在聲明表示，黑海糧食出口協議將烏克蘭的糧食運送到「糧食充足」的國家，但卻未能夠幫助非洲、亞洲、拉丁美洲最需要糧食的國家，埃塞俄比亞、也門、阿富汗、蘇丹、索馬里這5個最貧窮國家僅收到2.6%的糧食，形容協議變成烏克蘭的商業性糧食出口；與此同時，俄羅斯與聯合國簽署、關於俄方糧食和化肥出口的備忘錄執行情況繼續惡化，俄方計劃向有需要國家捐贈的26.2萬噸化肥中，去年9月以來只有兩批完成發運。
另一方面，俄羅斯不滿其提出的一系列延續協議條件尚無寸進，包括要求批准俄羅斯農業銀行重返環球銀行金融電訊協會（SWIFT）的結算系統。對於歐盟提出建議，俄羅斯農業銀行創建一間可以被SWIFT接納的特別子公司，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃周二明言該項提議「不可行」。
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