烏指西方未履諾 礙機師受訓駕F16

北約表明 反攻結束前不提供戰機 北約軍事委員會主席鮑爾周一表明，烏克蘭在反攻結束前不會獲得西方戰機，指有關問題不會在短期內因反攻而得到解決。烏克蘭外長庫萊巴指控西方沒有信守承諾，令烏克蘭空軍機師無法如期上月接受訓練駕駛美製F16戰機。

鮑爾接受英國傳媒訪問時承認，援助西方戰機的談判必須等到烏克蘭反攻完成後。他解釋，雖然提供戰機一事十分重要，但訓練機師及技術人員，確保戰機有妥善後勤保障，均不可能在烏克蘭反攻前完成。他認為烏克蘭較俄羅斯更具優勢，因為烏方擁有西方武器系統，接受過更好訓練，而且有更高士氣和動力，但同時承認隨着烏克蘭推進及收復更多領土時，將需要遠程防空系統保護成果，過程可能不容易。

庫萊巴周一聲稱，其中一個戰機聯盟國家承諾上月啟動訓練計劃，但不能夠在既定時間開始；烏方正在與有關各方合作，盡可能加快訓練進度。他指作出承諾的國家出現誤判，仍然繼續為訓練計劃作準備；又稱以往預計明年初獲得F16戰機，但現在訓練推遲將延長等待時間。烏克蘭總統辦公室曾經透露，美國、英國、荷蘭，波蘭、丹麥、瑞典、比利時、葡萄牙及法國組成戰機聯盟協助烏克蘭獲得F16戰機。

烏克蘭空軍發言人伊納特周二稱，希望獲得增強戰鬥力的戰機，包括美製F15、F18，以及歐洲颱風戰機。他認為，上述戰機航程更遠及可攜帶更多武器，但烏克蘭不能夠對美國及其盟友施加太大壓力，因為仍然依賴西方援助；又承認烏軍機師未開始F16戰機訓練，烏方官員每天研究有關問題，並檢查將作為訓練中心的基地，機師及維修人員未完成培訓及相關基礎設施準備就緒前，烏克蘭不會接收F16戰機。

俄烏互指控密謀襲核廠 另一方面，俄羅斯及烏克蘭周二互相指控對方密謀襲擊俄佔扎波羅熱核電廠，俄羅斯核電站電力和熱能生產公司指控，烏克蘭企圖投放核廢料製成的骯髒彈；烏克蘭武裝部隊反指俄軍在核電廠3號及4號反應堆安裝炸藥，企圖製造炮擊假象嫁禍烏軍。雙方未提供證據支持各自指控。3號及4號反應堆目前停止運作，沒有生產電力。

烏克蘭總統澤連斯基周二表示，已經向法國總統馬克龍通報俄方在扎波羅熱核電廠作出危險挑釁，稱俄方計劃攻擊核電廠或試圖製造其他狀況，形容俄羅斯是核電廠唯一安全威脅。鮑爾警告，若核電廠受到攻擊，將構成環境災難和醫療問題，影響北約甚至全球，並相信外界期望俄羅斯不會這樣做，否則失去很多其他國家支持。

本報綜合報道

庫萊巴 鮑爾 俄羅斯及烏克蘭互相指控對方密謀襲擊扎波羅熱核電廠。