311災區數縣逾25萬人 聯署反對排海計劃

【本報綜合報道】日本預計今年夏季開始排放東京電力福島第一核電站的核污水入海，福島、岩手、宮城、茨城等311大地震受災的太平洋沿岸4縣，憂慮此舉影響漁業和觀光形象，但亦有人贊成。其中，福島縣、岩手縣、宮城縣的生活協同組合以及宮城縣漁協，明日將向東京電力和經濟產業省提交反對核污水排海的聯署，合共有3.3萬人簽名。連同去年已經提交的簽名，總共約25.4萬人聯署反對。

損旅業形象 漁民憂生計 福島縣相馬市30歲漁民菊地榮達表示，完全無法預計排放核污水對工作和生活造成多大影響，對此深感不安，「無論怎麼努力，福島的品牌價值下降都在所難免」。宮城縣氣仙沼市一名水產加工企業社長，在災後一直致力於開拓銷路，近年來苦於捕獲水產量減少和燃料價格走高，他理解中央政府與東京電力確保排放安全的努力，同時表明「無法舉雙手贊成」。茨城縣北茨城市大津漁協負責人坂本善質問：「沒有漁業人士理解就不排放的約定被置於何處？希望想像飽受（震後形象受損）煎熬的人們心情。」

即將提交的聯署文件指出，這是核災後經處理的反應堆污水，不同普通核電站產生的氚水，如果排海將令311大地震災後重建的努力化為泡影，要求中央政府以能夠獲取國民理解的其他方法處置。