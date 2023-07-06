日本無視外界憂慮 最快下月排核污水

IAEA報告僅稱不建議 政府稱倒海政策照推 國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西周二向日本首相岸田文雄提交排放福島第一核電站核污水的安全評估報告，認為計劃符合國際安全標準。日本傳媒翌日報道，日本政府最快下月開始協調排放核污水入海；內閣官房長官松野博一表示，今年春季到夏季開始排放核污水的政策沒有改變，被指無視外界憂慮。

格羅西在報告特別強調，排放核污水是日本政府作出的國家決定，這份報告既不建議也不支持這項政策，但提到IAEA基於其全面評估得出的結論是，「東京電力公司目前規劃的先進液體處理系統處理水排放，對人和環境的放射性影響微乎其微」，符合相關國際安全標準。此外，IAEA承諾將在整個審查過程常駐福島第一核電站，並將發布可用數據供國際社會使用，包括提供來自現場的實時及近實時監測數據。

根據報告，格羅西設立一個特別工作組對日本排放核污水一事進行技術審查；它由IAEA秘書處專家，以及來自阿根廷、澳洲、加拿大、中國、法國、馬紹爾群島、南韓、俄羅斯、英國、美國、越南的國際公認獨立專家組成。雖然得出上述結論，但IAEA指一旦開始排放核污水，很多技術議題需要IAEA在不同時間重新審查，「以評估先進液體處理系統處理水排放運行期間活動，與相關國際安全標準的一致性」。

海水將氚濃度稀釋百倍以上 松野博一回應IAEA報告時表示，日方將根據報告結論繼續以科學證據為基礎，以高度透明的方式解釋排放核污水的情況，並向國內外進行仔細解釋；當確認安全保障工作和對策後，會再公布具體排放時間。被問及福島縣等地的國內漁民強烈反對，他稱聽到對方擔憂之聲，想密切溝通，反覆進行仔細說明並交換意見；至於中國的反對，他指中方發布與事實不符的內容，將向中國在內的國際社會說明日方立場。

與此同時，日本原子能規制委員會昨日召開例行會議，提出明日向東京電力發放檢查合格證明，意味用於排放核污水的設備層面準備即將完成，並確認排海所需的建設項目已經妥善建好，當地傳媒指這是岸田文雄判斷排海啟動時間的前提條件。松野博一重申，安全性的確保及形象受損對策的實施情況將由整個政府確認及判斷。

日本政府一直對外強調，從福島第一核電站排放入海的不是核污水，而是所謂的「ALPS（多核種除去設備）處理水」，聲稱ALPS可以淨化處理核污水，去除氚以外的放射性物質，使之符合環境排放過程中的監管水平；當「ALPS處理水」排到大海之際，氚的濃度將以海水稀釋100倍以上，直至低於日本受監管水平的四十分之一。

華專家指報告結論存局限性 中國國家原子能機構秘書長鄧戈表示，IAEA報告未能夠充分反映所有專家意見，結論存在局限性及片面性，對IAEA倉促發布報告表示遺憾；又批評日方沒有證明核污水排海決定的正當合法性，即使IAEA認為符合國際安全標準，也不能夠證明排海是處置核污水唯一或最佳方案，更指控東京電力近年來多次隱瞞、篡改核污水數據。本報綜合報道

南韓民眾在首爾遊行，抗議日本排放核污水入海。（Getty Images圖片） 格羅西（左）與東京電力公司社長小早川智明（右）簽署合作協議。 福島第一核電站核污水排放示意圖