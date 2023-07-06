大峽谷屢現翻船 當局責令整頓

被質疑接待人數超標

出現翻船情況的堯山大峽谷景區位於河南省內311國道附近，整個漂流河段長約9公里，河段落差高達150米，漂流時間約3小時。網上流傳影片可見，翻船位置河道狹窄、水流急速，多艘船互相撞擊、翻側，有遊客落水後被壓在船的下方。受害者稱當時「在船下喝了好多水」，批評現場沒工作人員協助救人。景區指事發地點因水流太急造成了船隻擠塞，出事後工作人員及時撈船；又表示經專家評審並向政府報備，該項目規定最大遊客承載量為1.62萬人，事發當天景區實際接待約1.1萬人。