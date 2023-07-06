重慶洪澇奪15命

萬州36鎮鄉受災 影響逾3萬人 重慶市萬州區應急管理局昨日表示，當地周一至周二遭受暴雨襲擊並引發洪水和地質災害。截至昨日早上10時，降雨導致萬州區五橋、長嶺、白羊等36個鎮鄉街道受災，受災人口達37,226人，11,578人緊急避險，779人緊急疏散安置；15人因災死亡，另有4人失蹤。據預測，重慶市未來3天將有大雨甚至暴雨。

內地傳媒報道，截至周二早上9時，萬州區有24個鎮鄉街道達到暴雨，另有16個鎮鄉街道大暴雨；長灘鎮特大暴雨，長灘站錄得最大雨量，達261.2毫米。

全區經濟損失2.47億 當地農作物受災面積達接近1,950公頃，成災面積超過1,112公頃，絕收面積超過568公頃。50戶138間房屋倒塌，112戶221間房屋損壞，全區直接經濟損失接近2.28億元（人民幣‧下同，約2.47億港元）。萬州區委、區政府已經展開搶險救災，受災鎮鄉街道黨政幹部進村入戶全面展開災後查核工作，合共出動搶險力量超過2,500人次。

國家防總周一針對重慶市等地啟動防汛4級應急響應，派出工作組指導防汛搶險救災工作；國家減災委、應急管理部周二亦啟動國家4級救災應急響應。財政部、應急管理部昨日緊急預撥3.2億元（約3.46億港元）中央自然災害救災資金，支持重慶、四川等16個省區市的洪澇、地質災害救災工作，重點做好搜救疏散安置災民、排危除險等應急處置、開展次生災害隱患排查和應急整治、倒損民房修復等工作。

內地189河超警戒 國家水利部稱，今年入汛以來截至周一，內地有189條河流發生洪水超警戒。中央周二發出指示，近日重慶市等地遭遇強降雨，一些河流發生超警以上洪水，引發山洪和泥石流，造成重大人命傷亡和財產損失。當前內地將進入「七下八上」防汛關鍵期，七大江河流域全面進入主汛期，長江、淮河、太湖及松遼等流域存在洪澇災害風險。中央要求國家防總、應急管理部、水利部等部門精準指導重點地區做好中小河流洪水、中小水庫出險和城市內澇等災害防範工作，全力搶險救災。

中央要求相關部門加強統籌協調，強化會商研判，做好監測預警。當前南方雨帶在長江南北擺動，部分地區出現集中強降雨，加上降雨區域多有重疊，極易形成局部地區洪澇災害，長江防總、水利部長江水利委員會周一分別啟動防汛4級和洪水防禦4級應急響應。

淮河流域進入梅雨期，局部地區降雨持續，防汛工作進入關鍵時期，水利部淮河水利委員將會繼續商討部署強降雨的防範工作。本報綜合報道