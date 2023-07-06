洪都拉斯在台留學生 抵陸負笈

中洪建交 台取消獎學金

洪都拉斯駐華大使館特別使命大使布羅德前往機場迎接首批留學生，他形容這些學生抵達後都非常興奮，他們帶着完成學業夢想的高期望而來，將在這裏傳播洪都拉斯的文化，也學習中國的文化。他說：「他們是我們國家的代表，將充分展現洪都拉斯的風貌。」中洪建交前，洪都拉斯在台灣大約有170多名留學生。中洪建交後，台灣當局威脅取消留學生的獎學金，並要求他們在本學期結束後離開台灣。