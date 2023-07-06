水井工業意外2死 倡押3負責人受查

【本報綜合報道】浙江省紹興市某排水公司今年5月底進行積水井下拆裝抽水設備時，工人未穿戴防護裝備進入井內作業後中毒昏迷，兩名同事施救亦中毒窒息，造成兩死一傷。紹興市應急管理局近日發布調查報告，認定為一般生產安全責任事故，建議排水公司和承包商的3名負責人移交司法機關處理和紹興市紀委監委調查。

致經濟損失386萬 紹興柯橋排水有限公司的湖塘泵站中毒窒息事故，直接經濟損失約357萬元人民幣（約386萬港元）。調查報告顯示，涉事公司的營業監察部採樣計量維修組，當天開展湖塘泵站流量計校驗拆裝工作。承包商的工人胡×根直接進入流量計井，在未關閉進水閥門情況下，開始拆螺栓更換流量計。胡男突然昏倒，頭部浸入水中，另有孫姓和張姓同事進入井中施救，同樣出現不適症狀，需要送院搶救。

事故調查組分析，事故直接原因為排水公司風險分級管控不到位、隱患排查治理走過場，未將事發流量計井納入空間管理，未制訂、執行流量計井內安全作業規章制度，未落實員工作業安全培訓。

工人開展流量計校驗拆裝作業過程中未經審批報備、未作安全防護；在未關閉污水進水管閥門情況下，拆卸流量計時管道內富集的硫化氫氣體瞬間大量釋放，致使作業人員立即中毒昏厥。