藥品醫療器網售逾3000億 加強監管

【本報綜合報道】國家藥監局昨日在國新辦舉行記者會，該局副局長黃果稱，為了統籌提升網購藥品的便利性以及網售藥品的質量安全，將加強網售平台監管，堅決打擊網絡交易違法違規行為。去年僅藥品和醫療器械的網絡銷售額達2,924億元（人民幣‧下同，約3,217億港元），預計今年超過3,500億元（約3,850億港元）。

年內搗逾15萬宗違規行為 黃果表示，當前內地藥品、醫療器械、化妝品網絡銷售整體呈現高速發展態勢。國家藥監局針對新情況、新問題建立健全法規體系，至今藥品、醫療器械、化妝品均出台專門的網絡銷售監督管理辦法，明確監管部門、經營企業和第三方平台的法律責任。針對網絡銷售違法違規行為的隱蔽性和發散性，當局將不斷強化監測力度，提升監測的靶向性、準確性和時效性。針對發現的突出問題，各級藥品監管部門及時調查線索，採取下架、關停、取消備案等淨化網絡市場措施。

會上指出，國家藥監局去年組織開展為期一年的藥品安全專項整治行動，查處逾15萬宗藥品、化妝品、醫療器械案件，對涉嫌犯罪者及時移送公安機關偵辦。國家藥監局又聯同公安部、最高檢，對29宗藥品、醫療器械涉嫌犯罪案件進行聯合掛牌督辦，保障藥品安全形勢總體穩定。