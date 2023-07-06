內地出境需求飆 歐美簽證排到年底

【本報綜合報道】內地傳媒周三報道，內地今年暑假的出入境業務迎來畢業季及寒暑假業務高峰期，長短線的出境需求訂單量相比2019年新冠疫情前增長一倍。惟不少國家的簽證速度拖慢出境遊復甦的步伐，部分熱門歐美國家預約辦理簽證「大塞車」，甚至排到今年底。

長線遊熱度不及短線 攜程旅行平台指出，境外旅遊機票、保險、酒店等業務訂單量正快速增長，周二數據顯示，暑期出境航班恢復到超過疫情前50%以上水平，暑期出境機票搜索熱度也超過2019年同期水平。其簽證平台預測，今年暑期出境簽證辦理量有望超越出境遊爆發的2019年同期。惟長線遊熱度比短線遊低很多，主因是預約辦簽證需時，以上海領區為例，德國簽證幾乎不放預約號。

業界透露，這與不同國家簽證以及航班恢復程度息息相關。歐洲旅遊委員會發布的中國出境旅遊研究顯示，今年全歐洲將有600萬人次中國遊客，其中200萬人選擇意大利，惟該國簽發簽證和中意直航恢復也較緩慢。意大利國家旅遊局積極組團赴華吸客，周一起一周分別到中國多地推廣。